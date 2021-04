Un austriac a dat statul in judecata la CEDO: Nu a fost protejat contra incalzirii climatice

Aceasta afectiune se agraveaza la cresterea temperaturii.In varsta de 40 de ani, specializat in domeniul energiei, reclamantul a facut plangere intai la instantele din Austria.Demersul sau nu a avut succes, asa ca acum s-a adresat CEDO ."Dupa 25 de grade Celsius trebuie sa folosesc un scaun cu rotile. Cu alte cuvinte, sunt deja afectat de criza climatica si voi fi si mai afectat pe viitor", a explicat acesta.Dosarul de o mie de pagini a fost transmis la Strasbourg. Curtea ar trebui sa decida pana in vara daca acest caz va fi tratat cu prioritate, avand in vedere situatia de urgenta climatica."Legea nationala asupra climei este slaba si, in plus, actualul arsenal legal nu ne ofera posibilitatea de a depune contestatie. Prin urmare, solicitam dreptul de a contesta aceasta lege si solicitam, de asemenea, masuri climatice mai eficiente. Statul nu a reusit sa actioneze si trebuie sa faca mai multe pentru a limita la 1,5 grade Celsius cresterea temperaturilor de pe planeta, comparativ cu valorile anterioare revolutiei industriale", a explicat pentru AFP avocata barbatului.Alte doua plangeri similare sunt in curs de examinare la CEDO: sase portughezi cu varste cuprinse intre 8 si 21 de ani acuza 33 de state europene ca nu si-au indeplinit angajamentele privind combaterea incalzirii globale, in timp ce in Elvetia asociatia "Les Ainees pour la protection du climat" da in judecata Confederatia Elvetiana pentru neglijenta climatica.