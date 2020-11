CEDO obliga Grecia sa despagubeasca un jurnalist care a fost condamnat la inchisoare pentru "insulta"

CEDO a condamnat joi Grecia pentru incalcarea libertatii de expresie (articolul 10 al Conventiei), estimand ca aceasta condamnare penala a jurnalistului constituie o ingerinta in exercitarea de catre acesta a dreptului sau la libertatea de expresie si ca aceasta ingerinta "nu este necesara intr-o societate democratica".Jurnalistul fusese condamnat in 2013 de catre curtea penala a insulei Lesbos in prima instanta, ca urmare a plangerii depuse de directorul scolii care a fost calificat drept "neonazist" si "teoretician" al Zorilor Aurii, partidul neonazist si xenofob care la acea data era in plina ascensiune in Grecia. Toate recursurile inaintate de jurnalist fusesera respinse de instantele juridice din Grecia.Directorul publicase pe site-ul sau de pe internet numeroase mesaje ce elogiau rasa ariana si national-socialismul, precum si un mesaj in care el ii indemna pe greci sa voteze pentru Zorii Aurii, subliniaza CEDO."Nimic nu justifica pronuntarea unei pedepse cu inchisoarea, care produce in mod inevitabil un efect disuasiv asupra dezbaterii publice", a notat CEDO, condamnand Grecia sa-i plateasca jurnalistului 1.603 de euro pagube materiale si 10.000 de euro prejudicii morale.Liderul partidului Zorii Aurii, sase responsabili principali si numerosi membri ai acestui partid au fost condamnati recent la mai multi ani de inchisoare cu executare pentru crime si violente impotriva migrantilor si simpatizantilor de stanga, dupa un proces-maraton, unul dintre cele mai importante din ultimele decenii din Grecia