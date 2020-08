Cehia: 11 persoane au murit intr-un incediu la un bloc din Bohumin. Cinci dintre acestea s-au aruncat de la etajul 12

Este cel mai grav incendiu din Cehia din ultimii 30 de ani, noteaza Idnes.CZ.Printre cei care au murit se numara si trei copii, dar si cinci persoane care au sarit de la etajul 12 in tentativa de a scapa de flacari. A murit in apartament si un caine."Incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 11. Sase oameni au murit la acest etaj - trei adulti si trei copii. A murit si un caine. Pompierii nostri au ajuns foarte repede la fata locului, dar in timpul actiunii cinci oameni au sarit de la etajul 12 si au murit", a declarat un purtator de cuvant al pompierilor, Lukas Popp, pentru AFP.Ministrul ceh de Interne, Jan Hamacek, a notat pe Twitter ca unul dintre pompieri a fost ranit grav in incendiu.