Cehia asteapta doua saptamani efectul noilor masuri inainte de a decide o eventuala carantina totala

Saptamana trecuta s-a decis inchiderea barurilor si restaurantelor, iar scolile au trecut la invatarea la distanta. Salile de sport si de fitness, teatrele si cinematografele erau deja inchise, insa magazinele au continuat sa functioneze.Sambata, Cehia a raportat inca 8.713 de cazuri de infectare, cel mai ridicat bilant pentru o zi de weekend.Centrul european ECDC a indicat pentru Cehia o incidenta de 828 de cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele doua saptamani, de peste 10 ori mai mare decat in tara vecina Germania.De la redeschiderea scolilor in septembrie, numarul cumulat de cazuri a crescut de aproape 7 ori.'Nu vom decide in aceasta saptamana in ce priveste un lockdown. Am spus clar ca vom astepta (pana la 2 noiembrie) pentru rezultate', a afirmat Havlicek la televiziunea ceha.Ministrul de interne, Jan Hamacek, a declarat duminica la o emisiune a CNN ca mixul de noi masuri ar trebui sa ajute la micsorarea numarului de reproductie R, in prezent de circa 1,4, cu 30-40%.Cresterea numarului de cazuri - cu aproape 100.000 de la inceputul lui octombrie intr-o tara cu 10,7 milioane de locuitori - si cele 1.352 de decese de COVID-19 obliga autoritatile sa faca planuri pentru spitale de campanie si ajutor extern.In jur de 500 de suporteri sportivi, inclusiv grupuri de ultrasi, au protestat duminica la Praga impotriva restrictiilor antiepidemice, sfidand interdictia privind adunarile publice.