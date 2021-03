Coplesita de numarul mare de cazuri de coronavirus, Cehia cere ajutorul altor state pentru a-i prelua pacientii

Bonus de carantina introdus de Cehia

"Numarul mare al noilor pacienti infectati a sporit presiunea asupra sistemului sanitar, iar numarul pacientilor care necesita spitalizare creste", a explicat ministrul ceh al Sanatatii.Vineri dimineata erau spitalizati 8.153 de pacienti COVID-19 , dintre care 1.735 la ATI. Pe ansamblul Cehiei, 13% din capacitatea de la ATI este libera, iar in capitala Praga, numai 5%."In unele regiuni spitalele si-au epuizat capacitatea si nu mai pot oferi ingrijiri adecvate sau sa primeasca noi pacienti", a declarat ministrul ceh al Sanatatii, Jan Blatny.Cehia a decis sa introduca un bonus de carantina , in cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus.Persoanele care sunt in carantina din cauza Covid-19 vor primi un bonus de pana la 370 de coroane (14 euro) pe zi, conform unui act normativ semnat vineri de presedintele Cehiei, Milos Zeman.O echipa compusa din 5 medici si 9 asistenti medicali ajuta autoritatile medicale de la Bratislava. Echipa medicala este insotita de doi reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta."Romania raspunde solicitarii de asistenta internationala lansata de autoritatile din Slovacia. Acest raspuns exprima solutia concreta a solidaritatii Uniunii Europene fata de statele membre.Misiunea este prevazuta sa dureze 21 de zile.