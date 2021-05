Cehia a schimbat conditiile de intrare in tara pentru cetatenii romani! Ce recomanda MAE

Noile masuri se aplica de la data de 24 mai 2021, iar principalele modificari vizeaza eliminarea obligativitatii carantinarii si a celei de-a doua testari in termen de 5 zile de la sosirea in Cehia Astfel, incepand cu data de 24 mai, persoanele care sosesc din Romania pot intra pe teritoriul Cehiei cu conditia:1. completarii, anterior sosirii in Cehia, a Formularului Electronic de Localizare (Public Health Passenger Locator Form) disponibil la adresa www.prijezdovyformular.cz;2. prezentarii la intrarea pe teritoriul ceh a rezultatului negativ al unui test molecular tip PCR efectuat cu maximum 72 de ore inainte sau a unui test antigen efectuat cu cel mult 24 de ore anterior plecarii spre Cehia;3. purtarii unei masti respiratorii FFP2 sau echivalent sau o masca chirurgicala de unica folosinta in afara domiciliului, pentru o perioada de 14 zile de la sosirea in Cehia.Totodata, persoanele care sosesc din Romania si tranziteaza teritoriul ceh in maximum 12 ore sunt exceptate de la obligatiile completarii Formularului Electronic de Localizare si prezentarii rezultatului negativ al testarii pentru COVID-19 la intrarea pe teritoriul ceh. Ramane obligatorie purtarea unei masti respiratorii FFP2 sau echivalent in locurile publice.Ramane in vigoare obligativitatea studentilor, elevilor si lucratorilor de a prezenta unitatii de invatamant, respectiv angajatorului rezultatul negativ al unui test inainte de inceperea activitatii.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei la Praga: 00420 - 607 078 501.