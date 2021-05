Presedintele Cehiei, Milos Zeman, acuza Rusia de ''prostie''

"Partea rusa comite o prostie, deoarece este o greseala sa transformi fostii prieteni in dusmani", a declarat duminica seful statului ceh in varsta de 76 de ani pentru postul de radio Frekvence 1.Presedintele Zeman a argumentat ca, in cazul in care prietenia nu este posibila, atunci ar trebui restabilite "cel putin relatii corecte".Conform deciziei Moscovei, numarul personalului local pe care ambasada Cehiei il poate angaja a fost redus la 19 cetateni rusi.Aceasta decizie are consecinte foarte concrete: incepand din iunie, operatiunile hoteliere si ale restaurantului din cadrul Centrul Cultural Ceh din Moscova vor fi intrerupte.Marele complex de cladiri din centrului orasului a fost construit in 1986 si serveste ca baza pentru oamenii de afaceri si exportatori, precum si pentru activitatile de promovare a tarii.Cehia a acuzat serviciile de informatii ale Rusiei de explozia produsa la un depozit de munitii din estul tarii in 2014. Moscova a negat aceste acuzatii. Au urmat expulzari reciproce de diplomati. Cehia si Statele Unite sunt singurele tari aflate pe noua lista a Rusiei cu "state straine neprietenoase". Vladimir Putin a semnat luna trecuta o lege care limiteaza numarul angajatilor locali ai misiunilor diplomatice straine si ai altor agentii si a ordonat guvernului sa intocmeasca o lista a statelor 'neprietenoase' ce vor face obiectul restrictiilor.Conform documentului publicat vineri, misiunile diplomatice americane nu mai pot angaja deloc personal local, in timp ce misiunile cehe ar putea angaja maximum 19 persoane.Aceasta lista apare cu cateva zile inainte de prima intalnire dintre secretarul de stat american Antony Blinken si seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov.