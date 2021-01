Cei 4 hipopotami adusi de Pablo Escobar in Columbia au devenit 80, iar acum se cere eutanasierea lor pentru salvarea mediului

Hipopotamii adusi in Columbia pentru gradina zoologica privata a lui Escobar din cadrul proprietatii sale botezate "Hacienda Napoles" s-au inmultit atat de mult incat provoaca ingrijorari serioase cu privire la impactul lor asupra mediului si sigurantei oamenilor, potrivit unui nou studiu realizat de universitati din Columbia si Mexic , informeaza Hotnews.ro.Hipopotamii s-au raspandit dincolo de casa lor originala aflata la 160 de kilometri est de orasul Medellin pana in bazinul raului Magdalena iar populatia lor continua sa creasca.Autorii studiului publicat in editia din luna ianuarie a revistei Biological Conservation recomanda ca hipopotamii sa fie sacrificati pentru a impiedica efecte negative pe termen lung.Insa alti oameni de stiinta cer implementarea unui program de castrare, citand ingrijorarile privind bunastarea animalelor si atasamentul pe care unii localnici il au fata de noii lor vecini.Escobar a importat in anii 1980 un mascul si trei femele hipopotam pentru gradina sa zoologica privata. Alte animale ale traficantului de droguri au fost mutate dupa moartea sa dar hipopotamii au fost lasati in pace deoarece erau greu de capturat si transportat, potrivit studiului.Mamiferele amfibii au inceput in curand sa se raspandeasca in zonele inconjuratoare dar eforturile guvernului de a-i ucide au fost sistate dupa ce au provocat indignarea opiniei publice.Autoritatile au demarat o campanie de sterilizare dar aceasta nu a reusit sa opreasca inmultirea hipopotamilor.Cercetatorii spun ca in prezent in zona traiesc probabil peste 80 de hipopotami comparativ cu 35 in 2012, anul in care a inceput campania de sterilizare si castrare. Oamenii de stiinta isi fac griji ca mamiferele vor continua sa se raspandeasca in Columbia daca nu vor fi luate masuri mai drastice.Pe langa problemele pe care le provoaca ecosistemului loca, hipopotamii reprezinta o amenintare pentru subzistenta si siguranta oamenilor din zonele afectate, mancand sau deteriorand recoltele precum si avand un comportament agresiv fata de oameni.Insa in timp ce autorii studiului recomanda o sacrificare, Enrique Zerda Ordonez, un biolog de la Universitatea Nationala a Columbiei, crede ca programele de castrare sunt calea de urmat.Acesta afirma ca uciderea animalelor ar fi "optiunea usoara" dar ca aceasta ar putea afecta supravietuirea unei specii care este amenintata in Africa "In momentul de fata autoritatile nu considera specia o problema", afirma Zerda, subliniind insa ca "in viitor, cand vor fi 400-500 de hipopotami, ar putea reprezenta o amenintare pentru supravietuirea altor specii care se hranesc in aceleasi zone".David Echeverri Lopez, directorul agentiei guvernamentale pentru paduri si biodiversitate din Columbia, a relatat pentru CNN ca situatia este delicata."Optiunea de a-i ucide a fost mereu pe masa", afirma acesta, precizand ca "insa este foarte greu de crezut ca s-ar putea intampla in momentul de fata".Echeverri afirma ca, desi hipopotamii sunt o specie invaziva capabila sa modifice complet ecosistemele locale, localnicii din zona s-au obisnuit cu ei.Mamiferele marine au devenit o atractie turistica si unii oameni au inceput sa se ataseze de ei, adauga acesta.Insa cel putin o parte a hipopotamilor vor trebui ucisi deoarece "este practic imposibil" ca toti sa fie gasiti si mutati, potrivit lui Echeverri.Autoritatile columbiene inca sunt in cautarea unei solutii.