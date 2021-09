Cum arată cea mai înaltă clădire de lemn din lume. Are 20 de etaje

Clădirea a fost proiectată așa încât să ţină sub control emisiile de CO2. Practic fixează carbonul prezent în atmosferă, blocând nivelul poluării locale.Proiectul a fost conceput în urmă cu 6 ani de arhitecţii Oskar Norelius şi Robert Schmitz, specialiști considerați drept pionieri ai designului eco-durabil. Sara Kulturhus (Centrul Cultural Sara) găzduieşte noul centru cultural local şi un hotel, scrie Mediafax.„În 2015, când am propus o clădire în întregime din lemn, oamenii credeau că suntem nebuni. Cel mai dificil este să arăţi că ceea ce funcţionează teoretic funcţionează şi în practică, deoarece nu se mai făcuse niciodată înainte”, a declarat Norelius pentru RFI.Clădirea este realizată din prefabricate din lemn provenit din pădurile de lângă Skelleftea, scrie archpaper.com Imobilul are și o sală de spectacole de 1.200 de locuri, dar și o bibliotecă.Asamblarea lor a fost foarte simplă, prin urmare rapidă: a durat doar câteva ore. „Este un palat din secolul XXI! Un motiv bun pentru a veni aici şi a vedea că se ridică, că nu se mişcă”, a subliniat Norelius.