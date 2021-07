Un absolvent de liceu, cel mai tânăr astronaut în misiunea spațială condusă de miliardarul Jeff Bezos

Proaspăt absolvent de liceu, în 2020, Oliver Daemen, în vârstă der 18 ani, deţinător al unei licenţe de pilot privat, este primul pasager plătitor pentru Blue Origin, însă nu este câştigătorul licitaţiei pentru un loc la bord, adjudecat pentru 28 de milioane de dolari. Câştigătorul licitaţiei a solicitat să rămână anonim şi va zbura într-o misiune viitoare, a indicat compania aerospaţială.Anunţul "marchează începutul operaţiunilor comerciale pentru "New Shepard" ", a declarat Bob Smith, directorul executiv al Blue Origin."Oliver reprezintă o nouă generaţie de oameni care ne vor ajuta să construim un drum către spaţiu", a adăugat el.Zborul la bordul "New Shepard" va reprezenta împlinirea unui vis pentru Oliver Daemen, fascinat de spaţiu, Lună şi rachete încă de când avea 4 ani, se arată într-un comunicat.El intenţionează să studieze fizica şi managementul inovaţiei la Universitatea Utrecht din Ţările de Jos, începând din septembrie.În cadrul primului zbor cu echipaj uman a navei spaţiale "New Sheperd", viitorul student se va alătura fondatorului Blue Origin, Jeff Bezos şi fratelui acestuia, Mark, precum şi lui Wally Funk, în vârstă de 82 de ani, cel care va deveni cel mai vârstnic astronaut din istorie.