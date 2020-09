Cel putin 13 senatori din Columbia ar fi contractat COVID-19 in Parlament

Alti cinci senatori sunt suspectati ca ar fi fost infectati cu COVID-19 si asteapta rezultatele analizelor.Senatorii au fost testati dupa ce au mers in Parlament pentru a vota numirea unui judecator si unui inspector general pe 27 august.Congresul a organizat in general sesiuni online in timpul pandemiei.Senatul a declarat ca sesiunea plenara a avut loc cu masuri stricte de siguranta sanitara si ca va lua in considerare modul de organizare a unor sesiuni non-virtuale in viitor.Columbia a confirmat peste 630.000 de infectii cu COVID-19 si peste 20.000 de decese.