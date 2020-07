Cel putin 14 oameni au murit sau au disparut in alunecarile de teren din China

Sase persoane erau deja date disparute in Guizhou, o provincie saraca din sud-vestul Chinei, la o zi dupa dupa producerea unei alunecari de teren care a afectat trei sate.In localitatea Tongren, situata in zonele montane la o distanta de circa 1.500 de kilometri sud-vest de Shanghai, 19 locuinte au fost ingropate sub pamant, iar alte 60, avariate, potrivit autoritatilor locale. Cel putin 156 de persoane au trebuit sa fie evacuate.In conditii dificile, echipele de salvare sunt in cautarea unor eventuali supravietuitori prinsi sub pamant.O alta alunecare de teren produsa miercuri, de data aceasta in provincia Hubei, din centrul Chinei, a dus la moartea a opt persoane, a relatat televiziunea publica CCTV.De la inceputul lui iunie, sudul tarii este afectat de ploi torentiale, care au provocat alunecari de teren si inundatii.Inundatiile pe intreg teritoriul tarii au facut anul acesta cel putin 120 de morti si disparuti, iar pagubele se ridica la valoarea de 41,6 miliarde de yuani (5,2 miliarde de euro), potrivit publicatiei People's Daily, si reprezinta o lovitura grea pentru economia nationala chineza, deja afectata din plin de epidemia de COVID-19.La Hubei, unde anul trecut a fost descoperit noul coronavirus, ploile au provocat de asemenea inundatii.In anumite regiuni, a fost nevoie ca elevii inscrisi la examenul de bacalaureat, ale carui probe se desfasoara saptamana aceasta, sa fie transportati in ambarcatiuni gonflabile pentru a ajunge la centrele de examinare.