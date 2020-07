Cel putin 15 morti si zeci de raniti dupa ce un autobuz s-a rasturnat intr-o prapastie in Vietnam

Tragedia a fost anuntata de mass-media de stat din Vietnam duminica noapte, 26 iulie, informeaza luni DPA.Informatiile initiale indicau noua victime.Parcul national muntos Phong Nha-Ke Bang este cunoscut ca avand cea mai mare pestera din lume, precum si pentru raurile subterane albastre.Autobuzul era aproape de pestera cand a derapat si s-a rasturnat in prapastie. Lipsa semnalului telefonic a impiedicat eforturile de salvare.Oficialul local Tran Quang Vu le-a spus reporterilor ca o "investigatie preliminara arata ca cel putin noua persoane au murit si zeci au fost ranite".Saptamana trecuta, opt persoane au fost ucise si alte sapte grav ranite cand un autobuz de 16 locuri a intrat frontal in coliziune cu un camion in sudul Vietnamului.Accidentele rutiere sunt printre principalele cauze de deces in tara din sud-estul Asiei cu 96 milioane de locuitori. In medie, 17 persoane mor in fiecare zi in accidente rutiere, potrivit cifrelor guvernamentale.