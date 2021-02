Cel putin 28 de muncitori intr-un atelier textil clandestin din Maroc au murit electrocutati in timpul unei ploi

Fabrica clandestina, situata la subsolul unei case rezidentiale si unde lucrau 40 de persoane, a fost inundata dupa ploi torentiale, provocand moartea prin electrocutare a victimelor. Presa locala scrie ca cel putin 17 din cele 28 de victime sunt femei.Autoritatile au deschis o ancheta pentru a clarifica cauzele accidentului.Atelierul clandestin, care se afla in apropierea centrului orasului, nu indeplinea cerintele de securitate cerute de autoritati. Ploile intense care au cazut in toata regiunea de nord a Marocului au provocat inundatii in mahalalele orasului, iar in unele strazi apa a depasit chiar geamurile masinii, scrie cotidianul spaniol El Pais Sectorul textil este prima sursa de locuri de munca din Maroc, cu peste 190.000 de locuri de munca. Multe ateliere de croitorie stabilite legal in Maroc, unde multi oameni lucreaza adesea in spatii mici, au fost fortati sa puna in aplicare masuri sociale la distanta, ceea ce face productia mai scumpa. Cererea redusa de comenzi din Spania si Franta - principalii clienti ai Marocului - si masurile sanitare necesare au determinat unii oameni de afaceri sa se inchida. Tanger a cunoscut o dezvoltare economica in ultimul deceniu, asa cum putine orase au vazut pe continentul african . Era un oras retrogradat subdezvoltarii sub monarhul Hasan al II-lea, dar fiul sau, Mohamed al VI-lea a decis sa-l faca bijuteria nordului, a doua putere economica din tara, in spatele Casablanca. Principalul motor de dezvoltare a fost portul Tangier Med, inaugurat in 2007 si care reuseste deja sa concureze la fel ca portul Algeciras in traficul de marfa. In 2008 a sosit Renault si, odata cu acesta, au fost create 7.000 de locuri de munca directe; mai tarziu, a sosit grupul PSA Peugeot Citroen . Si in 2018 a fost inaugurata o linie de mare viteza care leaga Tanger de Casablanca. Si intre timp, macaralele au functionat non-stop in ultimii ani, schimband malul orasului si ridicand zeci de hoteluri, unele de cinci stele.Dar, alaturi de toate aceste lucrari si aceasta dezvoltare, exista inca o mare masa a populatiei care traieste intr-un mod precar. Tanger a salutat multi emigranti din regiunile interioare ale tarii si nu toata lumea a reusit sa gaseasca o munca decenta.Trebuie doar sa calatoriti la 70 de kilometri est de Tanger, pana in orasul Fnideq (fostul Castillejos), cel mai apropiat de Ceuta, pentru a vedea in ce masura lipsa orizonturilor face ca o parte a populatiei sa fie disperata. Orasele marocane din apropiere de Ceuta, precum Fnideq si Tetouan, sufera nu numai ravagiile pandemiei, ci si cele ale luptei impotriva contrabandei in Spania, pe care guvernul marocan a promovat-o din octombrie 2019.In noaptea de vineri pana sambata, zeci de locuitori din Fnideq au iesit sa manifeste pe strazile orasului, iar protestul a fost reprimat violent de politie. Deocamdata, granitele cu Ceuta si Melilla raman inchise din cauza pandemiei. Dar odata ce acestea sunt deschise, contrabanda poate fi definitiva. Problema este ca, in acest moment, nicio alternativa economica nu a venit la Fnideq pentru a inlocui veniturile din contrabanda. Iar dezvoltarea Tangerului nu este suficienta, in acest moment, pentru a genera atatea locuri de munca de cat are nevoie regiunea nordica.