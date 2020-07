Cel putin 50 de europarlamentari au fost furati in timpul carantinei impuse de COVID-19. Hotii le-au spart birourile din Parlamentul European

Hotii au plecat cu computerele, tabletele si alte obiecte de pret ale membrilor Parlamentului European in momentul in care in cladire nu se afla nimeni si au spart inclusiv dulapurile securizate ale parlamentarilor, potrivit publicatiei Politico Europarlamentarul german Nico Semsrott, caruia i s-au furat doua laptopuri, a declarat ca este dezamagit de lipsa de raspuns din partea Directiei Generale pentru Securitate a Parlamentului European, cunoscuta sub numele de DG SAFE. "Este un scandal urias si nu inteleg de ce nimeni nu spune nimic", a declarat Semsrott pentru reporterii Politico."Suntem destul de siguri ca au cautat prin toate lucrurile noastre, pentru ca era destul de multa mizerie", a spus europarlamentarul german, adaugand ca rapoartele pe care le-a primit aratau ca "intre 40 si 100 de eurodeputati" au avut birourile sparte.Nico Semsrott si-a anuntat colegii despre furturile din Parlamentul European luni, 29 iunie, printr-un mesaj postat pe un grup de e-mail, si a postat un video pe YouTube in care arata cum hotii au fortat cu o cheie sertarul unui birou in care se aflau laptopurile. Semsrott sustine ca firma de securitate angajata la Parlamentul European nu i-a anuntat pe parlamentari despre incident.Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a introdus in luna martie masuri stricte de interzicere a accesului in cladire si i-a incurajat pe europarlamentarii si pe ceilalti membri ai personalului sa lucreze din tarile lor de orginie ca masura de precautie impotriva raspandirii virusului.Un purtator de cuvant al Parlamentului European a declarat ca parlamentarii au fost informati despre furturi in aprilie si ca "numarul agentilor de securitate care patruleaza birourile a crescut", in timp ce "accesul in cladiri era controlat de alti agenti". DG SAFE, firma de securitate, investigheaza furturile si colaboreaza cu autoritatile belgiene, in timp ce numarul victimelor nu a fost confirmat oficial, a adaugat purtatorul de cuvant.Conform bugetului anual al UE, suma estimata pentru securitatea si supravegherea cladirilor Parlamentului European depaseste 23 de milioane de euro.