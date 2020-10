Cel putin cinci dintre colaboratorii vicepresedintelui american Mike Pence au coronavirus

Exista ingrijorari ca zilele urmatoare vor fi testati pozitiv si alti apropiati ai lui Pence. "Sunt speriati", a afirmat o sursa citata de CNN, referindu-se la angajatii din cabinetul vicepresedintelui.Vicepresedintele Mike Pence si sotia sa, Karen Pence, au fost testati negativ cu coronavirus duminica. In ciuda faptului ca a intrat in contact cu mai multe persoane care recent au fost gasite infectate, Pence refuza sa intre in carantina, ceea ce contravine recomandarilor autoritatilor medicale.Cabinetul lui Pence a anuntat, sambata seara, ca Marc Short a fost testat pozitiv cu Covid-19. Marty Obst, consilier politic al lui Pence, dar nu angajat al statului, si cel putin trei angajati din cabinetul vicepresedintelui au fost de asemenea testati pozitiv, conform surselor CNN.Bauer este persoana din echipa care trebuie sa il insoteasca pe Pence peste tot pe parcursul zilei.Intr-un interviu la CNN, Mark Meadows, seful cabinetului de la Casa Alba , a refuzat sa dea detalii cu privire la cazurile de coronavirus din anturajul lui Pence, el precizand ca vicepresedintele va purta masca si va respecta distantarea sociala cand isi va relua activitatile de campanie electorala. Meadows a mentionat ca Pence intentioneaza sa isi continue deplasarile pentru evenimente de campanie electorala in fiecare zi, pana la alegeri.Dupa o deplasare in Carolina de Nord, duminica seara, Pence se va afla luni in Minnesota, iar marti va fi prezent in Carolina de Nord si in Carolina de Sud.