Imagini dramatice cu inundatiile fara precedent din vestul orasului Sydney. Autoritatile pregatesc o evantuala evacuare a rezidentilor

Gladys Berejiklian, guvernatoarea statului New South Wales - a carui capitala este Sydney - a declarat mediilor locale ca este vorba de cele mai grave inundatii inregistrate in peste jumatate de secol.Ploile torentiale din ultimele zile au provocat revarsarea barajului Warragamba, care furnizeaza apa potabila capitalei Sydney, aflat la cativa kilometri de metropola, si care constituie principalul factor de ingrijorare a Serviciului de Urgenta.Potrivit autoritatilor, se asteapta o crestere nemaiintalnita din 1961 a nivelului apelor raului Hawkesbury, aflat in aval."Pentru a evita revarsarea apelor si tinand cont de cantitatea de ploaie cazuta, ar fi trebuit sa reducem capacitatea barajului la 20-25 la suta, ceea ce practic nu este posibil", a declarat guvernatoarea Gladys Berejiklian, calificand situatia drept dezastru national. Inundatiile au afectat zeci de localitati din New South Wales, precum Bulahdelah, Taree sau Port Macquarie, iar autoritatile au pus la dispozitie 13 centre de refugiu pentru rezidentii evacuati din casele lor.Apele au iesit din matca multor rauri din zona inundand strazile si sute de cladiri. Zeci de persoane au fost evacuate de serviciile de urgenta care au alertat cetatenii cu privire la "vartejurile de apa care se pot genera spontan si provoca victime".Autoritatile regionale au cerut populatiei ca saptamana viitoare sa lucreze de acasa, in perspectiva continuarii ploilor puternice, potrivit Serviciului Meteorologic.Autoritatile au dispus totodata inchiderea a zeci de unitati de invatamant si centre de vaccinare din regiune, determinand amanarea campaniei de imunizare impotriva COVID-19, care trebuia sa inceapa luni.