Cele mai puternice tari din lume, preocupate de originea COVID-19. Ce au solicitat liderii G7 de la China

G-7 "solicita Chinei sa respecte drepturile omului si libertatile fundamentale, in special in relatie cu Xinjiang si acele drepturi, libertati si grad ridicat de autonomie pentru Hong Kong consacrat in Declaratia comuna chinezo-britanica si in Legea fundamentala"."Angajamentele G7 de la inceputul pandemiei au insemnat doua miliarde de doze de vaccin, pe langa cele stabilite la intalnirea din februarie 2021, la care se adauga inca un miliard de doze anul viitor", au stabilit cei sapte sefi de stat si de guvern.In ceea ce priveste originea Covid, liderii G7 au cerut "un raport transparent, rapid, bazat pe studii stiintifice cu experti de la OMS cu privire la virusul din China ".Referitor la mediu, "ne angajam sa acceleram tranzitia de la combustibili auto fosili la vehicule cu zero emisii".Schimbarile climatice"Protejati planeta printr-o revolutie verde care sa creeze noi locuri de munca, sa reduca emisiile de gaze si sa limiteze cresterea temperaturilor cu 1,5 grade. Ne angajam sa ajungem la emisii zero pana in 2050, crescand finantarea pentru protectia noastra climatica pana in 2025 si sa protejam sau conservam cel putin 30% din suprafata de pamant si oceane pana in 2030".