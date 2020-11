Cele mai scumpe orase din lume. Ce capitala a urcat 27 de locuri in clasament din cauza sanctiunilor impuse de SUA

Orasul Teheran a urcat 27 de locuri in top din cauza impactului sanctiunilor impuse de SUA, conform acestui studiu privind costul global al vietii in 2020, citat de Digi24 Principalul factor care determina modificarea costulului vietii in mai multe tari este impactul pandemiei asupra dolarului, se subliniaza in raport."Pandemia de COVID-19 a determinat devalorizarea dolarului american pe masura ce monedele din Europa Occidentala sau nordul Asiei s-au consolidat, ceea ce a avut consecinte asupra pretului bunurilor si al serviciilor", noteaza Upasana Dutt, una din autorii raportului."Paris si Zurich s-au alaturat Hong Kongului in fruntea clasamentului din cauza cresterii euro si a francului elvetian comparativ cu dolarul", noteaza raportul, care precizeaza ca preturile din Singapore au scazut in special din cauza unei cereri mai scazute ca urmare a exodului muncitorilor straini.In Osaka, "preturile de consum au stagnat, iar guvernul japonez a subventionat atat costurile, cat si transportul public", conform studiului.In ceea ce priveste SUA, New York a coborat un loc, ajungand pe locul al saptelea la egalitate cu Geneva, iar Los Angeles a ajuns pe locul al noualea, la egalitate cu Copenhaga.In acest proces, costul vietii a scazut mai ales in privinta imbracamintii deoarece multi angajati, nevoiti sa lucreze de acasa din cauza masurilor de izolare ca urmare a pandemiei, au amanat achizitionarea de noi tinute.Pe de alta parte, telemunca a determinat o crestere a achizitiilor de aparate electronice, categorie de produse pentru care preturile au crescut cel mai mult, potrivit aceluiasi studiu.Citeste si: Topul oraselor din Romania care cheltuiesc cel mai mult pe iluminatul de Sarbatori. Recordul stabilit de Bucuresti