Cele mai vechi mine de ocru din Mexic, descoperite sub nivelul marii. Au aproximativ 12.000 de ani

"Este vorba despre cele mai vechi mine de ocru cunoscute in cele doua Americi", au precizat intr-un comunicat reprezentantii Centrului de cercetare a sistemului acvifer Quintana Roo (CINDAQ), o organizatie privata care a explorat situl si a facut aceste descoperiri.Accesul in acele pesteri, care se aflau in trecut pe uscat, este situat la circa 10 kilometri in interiorul celebrelor plaje din regiunea mexicana a Marii Caraibilor, ce atrag milioane de turisti din lumea intreaga.Scafandrii de la CINDAQ au trebuit sa inoate mai multi kilometri prin grote si pasaje inundate care au in anumite zone diametre de doar 70 de centimetri. Ei au constatat ca peisajul subteran a fost modificat intr-o maniera artificiala, ceea ce indica faptul ca acele spatii au fost locuite de oameni. Ulterior, s-a stabilit ca prezenta umana dateaza in acea zona de cel putin 10.000 de ani.Exploratorii au prelevat esantioane, au realizat peste 20.000 de fotografii si numeroase inregistrari video, cu o durata totala de sute de ore. Ei le-au predat apoi Institutului national de antropologie si istorie (INAH), dar si altor experti internationali in diverse discipline, care au demarat o evaluare de amploare a sitului."Acest proiect a dezvaluit pentru prima data situri miniere remarcabil de bine conservate, care includ puturi de extractie, fose, instrumente de excavare si deseuri", au adaugat exploratorii de la CINDAQ.Primele constatari indica faptul ca ocrul (o argila rosiatica) era un pigment mineral foarte apreciat de primii locuitori din regiune, un detaliu care i-a determinat sa exploreze acele zone periculoase pentru a il obtine.Elaboratele pasaje subterane ale minelor se aflau in trecut pe uscat. Insa ele au fost inundate in urma cu aproximativ 8.000 de ani, creand conditii ideale pentru conservarea urmelor acelei activitati umane stravechi, au precizat exploratorii mexicani.Dovezile activitatilor miniere sugereaza ca acestea s-a intins pe o perioada de 2.000 de ani, cu 10.000 - 12.000 de ani in urma."Aceste lucruri s-au intamplat cu 8.000 de ani inainte de aparitia culturii maya, pentru care regiunea este renumita", au remarcat specialistii de la CINDAQ.