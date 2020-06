Celebrul film erotic al anilor '70, Emmanuelle, va fi disponibil de la 1 iulie pe Netflix

Ziare.

Unii utilizatori de Netflix s-au plans recent de lipsa productiilor de dinainte de anii 1980. Dupa productii de Charlie Chaplin, Francois Truffaut si Jacques Demy, "Emmanuelle", filmul erotic cult al anilor 1970, va putea fi vazut din 1 iulie pe platforma.Filmul lui Just Jaeckin, scris de Jean-Louis Richard, unul dintre scenaristii lui Francois Truffaut, povesteste aventurile erotice ale unei tinere naive care pleaca in Bangkok, unde sotul ei diplomat ii dezvaluie "o noua lume de placeri sexuale", potrivit Netflix.Lungmetrajul este adaptarea unui roman care circula cu copertile acoperite in anii 1960 si 1970. Devine in epoca o emblema a liberalizarii moravurilor: "Poveste despre initierea sexuala a unei tinere burgheze, cartea simboliza, in Franta lui De Gaulle, seductia unui erotism literar sic si indraznet in acelasi timp", noteaza Le Monde.Un mare succes in 1974, cu 9 milioane de spectatori in Franta, filmul a transformat-o pe actrita olandeza Sylvia Kristel intr-un star. Cariera sa in cinema a fost scurta. A interpretat mai mult roluri erotice, in ciuda aparitiilor in filme "traditionale", semnate de Jean-Pierre Mocky si Claude Chabrol. A fost si o pictorita cunoscuta in anii 2000, inainte de moartea sa in 2012.