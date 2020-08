CEO-ul TikTok demisioneaza in urma presiunilor lui Trump

"In ultimele saptamani, in care mediul politic s-a schimbat brusc, m-am gandit mult ceea ce cer schimbarile structurale ale companiei si ce inseamna acest lucru in privinta rolului pe care l-am acceptat", anunta Mayer intr-o nota interna obtinuta de CNN Business."In acest context si avand in vedere ca asteptam sa ajungem la o solutie foarte in curand, am vrut sa va anunt cu sufletul greu pe toti ca am hotarat sa parasesc compania", anunta el.TikTok l-a angajat pe Mayer, un fost director executiv la Disney, in urma cu doar patru luni pentru a conduce aplicatia, prima a unei companii chineze care se bucura de popularitate in Occident.Pe langa functia de CEO, Mayer detinea functia de director de operatuni (COO) la ByteDance, compania-mama a TikTok.Intre timp, TikTok a fost atacata de Guvernul Statelor Unite, iar Trump a amenintat sa interzica aplicatia daca ByteDance nu o vinde."Consideram ca dinamica politica din ultimele luni a schimbat semnificativ rolul lui Kevin si ii respectam intru totul decizia", a anuntat intr-un comunicat un purtator de cuvant al TikTok.TikTok isi regandea structura inainte ca Trump sa indemne, printr-un ordin executiv, la interzicea aplicatiei in Statele Unite.The Wall Street Journal (WSJ) a dezvaluit la inceputul lui iulie ca ByteDance intentioneaza sa mute sediul central al aplicatiei video in afara Chinei sau sa infiinteze un nou Consiliu de Administratie pentru a distanta aplicatia de China Plecarea lui Mayer este "un revers uruas pentru companie", apreciaza Edith Yeung, o veche investitoare in companii chineze prin societate de capital cu risc 500 Startups. Ea este partenera la Race Capital, care investeste mai ales in firme americane. "Un lider nu poate parasi corabia in cel mai critic moment al companiei", apreciaza ea.Potrivit decretelor lui Trump, TikTok reprezinta o amenintare la adresa securitatii nationale, pentru ca aplicatia colecteaza numeroase date de la utilizatori, care "risca sa permita Partidului Comunist Chinez (PCC, unic) accesul la informatii personale si exclusive ale americanilor".Atacurile asupra TikTok fac parte dintr-un razboi tehnologic americano-chinez, care vizeaza si alte aplicatii si companii in domeniul tehnologiei chineze precum WeChat a Tencent si Huawei.