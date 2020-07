Cercetatorii au descoperit de ce coronavirusul patrunde atat de usor in celulele corpului uman: O proteina a virusului pacaleste sistemul imunitar

Numita proteina non-structurala 16, sau nsp16, aceasta enzima este produsa de noul coronavirus si actioneaza precum un "camuflaj", pacalind celulele umane sa creada ca virusul este o "parte a propriului sau cod si nu strain", au explicat oamenii de stiinta intr-un articol publicat vineri in jurnalul Nature Communications.Cercetatorii spera ca aceasta enzima va deveni tinta medicamentelor antivirale concepute pentru vindecarea COVID-19, boala provocata de noul coronavirus."Activitatea noastra imbunatateste informatiile de baza despre aceasta cale particulara si ofera totodata o oportunitate de dezvoltare a unor antivirale noi impotriva COVID-19 si a unor viitoare afectiuni coronavirale", a declarat pentru UPI Yogesh Gupta, coautor al studiului.Aceste medicamente ar putea "bloca dezvoltarea" coronavirusului in corpul uman, a precizat Gupta, profesor asistent de biochimie si biologie structurala la Centrul de Stiinte Medicale al Universitatii din Texas.Coronavirusul utilizeaza nsp16 pentru a-si "camufla" ARN-ul, astfel incat celulele umane nu pot deosebi ARN-ul virusului de cel propriu, permitand replicarea coronavirusului si raspandirea sa in corp, a explicat Gupta."Virusul foloseste in mod eficient aceasta cale pentru a trece nedetectat si pentru a-si proteja materialul genetic, continuand in acelasi timp sa se dezvolte in corpul gazda", a spus cercetatorul.Pe langa descrierea rolului nsp16 in dezvoltarea COVID-19, Gupta si echipa sa au definit si structura 3D a enzimei. Aceste informatii pot fi utilizate de oamenii de stiinta pentru a concepe medicamente antivirale impotriva bolii, au notat oamenii de stiinta.Aceste noi medicamente ar putea limita capacitatea nsp16 de a "camufla" ARN-ul coronavirusului, ceea ce inseamna ca sistemul imunitar uman va detecta virusul ca pe un element strain si il va ataca, potrivit cercetatorilor.Descoperirile facute de Gupta si colegii sai vin in completarea constatarilor stiintifice publicate in jurnalul Science la data de 17 iulie, potrivit carora o alta proteina non-structurala creata de noul coronavirus, nsp1, ar putea de asemenea sa aiba capacitatea de a bloca raspunsul sistemului imunitar."Virusurile trebuie sa se sustraga sau sa contracareze sistemul imunitar pentru a dezvolta o infectie", a explicat pentru UPI coautorul studiului anterior, Konstantin M. J. Sparrer."In mod normal, orice infectie ar declansa expresia a sute de proteine antivirale", a spus Sparrer, cercetator la Institutul de Virologie Moleculara din cadrul Centrului Medical al Universitatii Ulm din Germania.Sparrer a adaugat ca, din cauza nsp1, coronavirusul "isi manipuleaza gazda pentru a-si promova propria replicare, oprind... sistemul imunitar innascut in timpul acestui proces".