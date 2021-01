O echipa internationala de cercetatori a descoperit o vulnerabilitate in celulele canceroase. Medicamente personalizate pentru eliminarea cancerului s-ar putea realiza

Cea mai frecventa modificare genetica survenita in cazul cancerului

Studiul ar putea conduce la dezvoltarea unor medicamente personalizate care se vor folosi de aceasta caracteristica pentru a elimina cancerul, a adaugat TAU.In studiul publicat in jurnalul Nature, cercetatorii de la TAU si colegii lor din Statele Unite, Germania, Tarile de Jos si Italia, au demonstrat cum un numar anormal de cromozomi (aneuploidie), o caracteristica unica a celulelor canceroase, poate deveni o vulnerabilitate a acestor celule.Aceasta este cea mai frecventa modificare genetica survenita in cazul cancerului, iar atunci cand apare in celulele canceroase, acestea pot contribui la progresia bolii. Cercetatorii au comparat dependenta genetica si sensibilitatea la medicamente a celulelor normale cu cele ale celulelor cu un nivel ridicat de aneuploidie. Ei au descoperit ca celulele canceroase aneuploide prezinta o sensibilitate crescuta la inhibarea punctului de control celular (punctul de control mitotic) ce asigura separarea corecta a cromozomilor in timpul diviziunii celulare.Totodata, specialistii au descoperit ca atunci cand punctul de control era perturbat in celulele cu numar adecvat de cromozomi, diviziunea celulara s-a oprit si, ca rezultat, cromozomii s-au separat cu succes, cu putine probleme create. Pe de alta parte, atunci cand acest mecanism a fost perturbat in celulele aneuploide, diviziunea celulara a continuat, rezultand numeroase modificari cromozomiale care au compromis capacitatea celulelor de a se diviza si au provocat chiar moartea acestora.