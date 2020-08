Cercetatorii francezi preconizeaza ca al doilea val de coronavirus va veni in toamna sau in iarna

Comitetul stiintific al ministerului sanatatii din Franta sustine ca la toamna sau la iarna se va resimti "foarte probabil" un al doilea val al epidemiei de coronavirus, transmite Reuters."Situatia din Franta este sub control, dar precara, cu o crestere puternica a circulatiei virusului in aceasta vara. Viitorul pe termen scurt al pandemiei se afla in primul rand in mainile populatiei", arata un comunicat publicat pe site-ul de internet al ministerului.In ultimele doua saptamani, numarul de cazuri de infectare cu coronavirus a crescut simtitor.