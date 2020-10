Un producator de medicamente din SUA a cerut autorizarea de urgenta a unei terapii cu anticorpi pentru tratarea Covid-19

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Producatorul de medicamente a anuntat miercuri date pozitive ale unui studiu clinic de faza medie referitor la o terapie combinata cu anticorpi, care a ajutat la reducerea perioadelor de spitalizare si a vizitelor la urgenta ale pacientilor cu Covid-19.Datele corespund rezultatelor unui studiu clinic din septembrie, la care a fost testat un tratament unic cu anticorpi numit LY-CoV555.Mai multi producatori de medicamente testeaza tratamente cu anticorpi pentru pacientii cu Covid-19, obiectivul fiind prevenirea progresiei simptomelor.Niciunul dintre aceste medicamente nu este autorizat pentru utilizarea in sistem de urgenta in Statele Unite, dar o combinatie experimentara a doi anticorpi, aflata in dezvoltare de catre Regeneron Pharmaceuticals se afla intre tratamentele administrare presedintelui Donald Trump pentru infectia sa cu Covid-19.Eli Lilly anticipeaza ca 100.000 de doze de LY-CoV555 sa fie disponibile in octombrie si aproximativ 1 milion de doze in trimestrul al patrulea. Eli Lilly estimeaza ca va livra 50.000 de doze ale terapiei combinate in trimestrul al patrulea.