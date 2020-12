Cerinta exprimata de UNICEF intr-o scrisoare deschisa: profesorii din toata lumea sa aiba prioritate la vaccinarea anti-COVID-19

Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite a cerut luni, 14 decembrie, intr-un comunicat ca aceasta colectivitate sa fie vaccinata imediat dupa personalul sanitar din prima linie si categoriile de risc, cele doua grupuri care vor fi primele vaccinate in majoritatea tarilor."Pandemia de COVID-19 a facut ravagii in educatia copiilor din intreaga lume. Vaccinarea profesorilor este un pas cheie", a declarat directoare executiva a UNICEF, Henrietta Fore. "Desi deciziile privind repartizarea vaccinurilor raman la decizia guvernelor, consecintele unei educatii pierdute sau limitate o perioada prelungita de timp sunt profunde, mai ales pentru cei mai defavorizati", a insistat ea.Fore a reamintit ca, cu cat vor petrece mai mult timp copiii in afara scolii, cu atat este mai probabil ca ei sa nu se mai intoarca niciodata la scoala si va fi mai dificil pentru parintii lor sa revina la locurile de munca."Sunt decizii dificile care obliga la realizarea unor sacrificii dificile. Ceea ce nu ar trebui sa fie dificil este insa decizia de a face tot ceea ce este posibil pentru a salvgarda viitorul generatiei viitoare", a subliniat Henrietta Fore.UNICEF a reamintit ca in cele mai grele momente, pandemia a determinat inchiderea scolilor la care invata aproape 90 la suta dintre elevii din intreaga lume, o cifra care de atunci s-a redus.Inchiderea scolilor continua totusi in multe locuri ale lumii, desi - potrivit UNICEF - "exista tot mai multe dovezi ca scolile nu sunt un factor important de transmitere comunitara.Potrivit agentiei ONU , la data de 1 ianuarie centrele de invatamant erau inchise pentru 1 din 5 copii din intreaga lume, reprezentand aproape 320 de milioane de elevi.CITESTE SI: