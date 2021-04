Comisia Europeana: Certificatul de vaccinare ar putea intra in vigoare la sfarsitul lunii iunie

Comisarul european a facut aceasta declaratie in fata Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Acesta din urma si statele membre ale UE inca isi elaboreaza pozitiile de negociere asupra certificatului european de vaccinare. Ar urma ca la sfarsitul lunii mai sa definitiveze regulamentul necesar, pe care Parlamentul European sa-l poata aproba in sesiunea plenara din 7-10 iunie.Acest "certificat verde" digital va permite o mai buna mobilitate intre statele UE in contextul pandemiei COVID-19 , posesorii documentului (in format fizic sau digital) putand sa dovedeasca cu acesta ca au fost vaccinati anti-COVID-19, ca au fost testati negativ in urma unei probe PCR recente sau ca sunt imunizati in urma unei infectari de care s-au vindecat, evitand astfel restrictiile (carantina, testare) in tara de destinatie.Certificatul se va baza pe un cadru european armonizat, dar unele state membre ale UE au inceput deja sa instituie propriile certificate.Didier Reynders a precizat ca folosirea acestui certificat in alte scopuri decat libertatea de circulatie este o decizie ce revine statelor membre, dar in orice caz trebuie respectata legislatia europeana, mai ales in ce priveste datele personale.Problema datelor personale este un subiect care preocupa eurodeputatii, totusi, comisarul european a asigurat ca certificatul verde european va contine "un ansamblu limitat de informatii", mai redus decat certificatul de vaccinare al OMS ("cartea galbena") pentru calatoriile in tari tropicale.Didier Reynders a confirmat ca statele UE nu vor fi obligate sa accepte pentru certificatul de vaccinare doar vaccinurile autorizate la nivel european, avand libertatea sa accepte si alte vaccinuri anti-COVID-19.