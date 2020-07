Certificate false care atesta un test negativ de Covid-19, vandute la granita dintre Bulgaria si Grecia. Un astfel de document costa 40 de euro

Postul de televiziune Meha TV dezvaluie intr-un reportaj ca inspectii in zona de frontiera au scos la lumina "noi afaceri" constand in vanzarea unor certificate false turistilor care vor sa treaca frontiera in Grecia.Potrivit postului, unii turisti ar fi cumparat certificate false si le-ar fi prezentat autoritatilor elene, pentru a evita testarea la Promachona, o plasare in izolare pe o perioada de 24-36 de ore sau o plasare in carantina pe o perioada de 14 zile, intr-un hotel special, in cazul in care testul se dovedeste pozitiv.Aceste certificate false atesta ca detinatorul a fost testat "negativ" cu covid-19.Un certificat fals costa intre 30 si 40 de euro.Potrivit televiziunii, persoane care detin astfel de certificate - ce nu au fost emise de catre laboratoare acreditate - schimba numele si alte date esentiale si le vand celor care vor sa intre in Grecia.Autoritatile elene sunt la curent cu aceste certificate false si intentioneaza sa efectueze teste aleatorii turistilor, la frontiera.