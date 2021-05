Certificatul UE COVID-19 naste noi controverse. Liderii grupurilor politice din Parlamentul European cer evitarea discriminarii si testare gratuita

"Cerem ca joi, cand negociatorii se reintalnesc pentru a gasi o solutie, sa se tina cont de pozitia Parlamentului European asupra unor puncte esentiale care sa ajute cetatenii Uniunii sa isi recastige libertatile dinaintea crizei sanitare", noteaza Ciolos, dupa ce a treia runda de negocieri dintre eurodeputati si guvernele statelor UE asupra certificatului sanitar european pentru COVID-19 s-a incheiat marti seara fara niciun rezultat.In scrisoarea transmisa presedintiei portugheze a Consiliului UE, eurodeputatii isi enumera principalele solicitari privind certificatul sanitar european, si anume, precizeaza Ciolos, ca "testarea sa fie gratuita si finantata prin Instrumentul pentru Sprijin de Urgenta de la nivel european", sa fie convenita "o solutie comuna pentru toti cetatenii UE", care sa evite "discriminarea pentru cei nevaccinati prin oferirea de alternative precum testarea gratuita", iar restrictiile nationale sa poata fi "introduse doar in conditii clar stabilite", intrucat in caz contrar "certificatul european isi pierde relevanta"."Ne dorim ca in Consiliu sa fie gasita o solutie de compromis care sa tina cont de pozitia Parlamentului, pentru ca ea reflecta puncte de vedere diverse din toate statele Uniunii prin mandatul primit de membrii alesi ai PE", mai mentioneaza liderul Renew Europe in mesajul sau.Mai multe state din UE nu accepta sa suporte costul testelor PCR si doresc sa-si rezerve dreptul ca, la nevoie, sa poata institui masuri suplimentare, precum carantina sau testarea suplimentara, mai ales in situatii exceptionale, precum raspandirea unor noi variante ale coronavirusului, iar propunerea ca testele sa fie finantate prin Instrumentul pentru Sprijin de Urgenta mai trebuie "clarificata", potrivit unei surse diplomatice citate de AFP.Punctele divergente mentionate au condus la un impas al negocierilor intre eurodeputati si statele membre, o noua runda de discutii urmand sa se desfasoare joi.Documentul asupra caruia se poarta negocierile, denumit "certificat verde digital" european, trebuie sa ateste ca titularul sau a fost vaccinat anti-COVID-19, sau are un test negativ recent ori este imunizat dupa o infectie cu noul coronavirus.In fata procesului decizional greoi la nivel european, unele state membre isi creeaza deja propriile certificate sanitare. "Avem nevoie de un acord saptamana aceasta", a atentionat eurodeputata olandeza Sophie in't Veld (Renew Europe).Certificatul sanitar european se afla pe agenda summitului european din 24-25 mai. Un eventual acord va trebui apoi sa fie aprobat in plenul Parlamentului European la sesiunea din 7-10 iunie. Potrivit AFP, pentru a nu se mai impune o aprobare a acestuia din urma, statele membre au amenintat ca ar putea introduce acest certificat pe calea unei simple recomandari neconstrangatoare, solutie care, spre deosebire de legislatia propusa, nu ar mai necesita votul eurodeputatilor.