Cetatenii Uniunii Europene vor putea intra in Marea Britanie doar cu pasaportul, din octombrie 2021

Noua cerinta va fi valabila si pentru calatorii veniti din Elvetia, Islanda, Norvegia si Liechtenstein, tari non-membre ale UE, indica documentul 'The Border Operating Model', publicat in luna iulie si actualizat joi de guvernul de la Londra.''Atunci cand se va incheia perioada de tranzitie, vom avea controlul frontierelor noastre si vom introduce noul nostru sistem de imigratie pe baza de puncte, mai ferm si mai corect. Abordarea noastra clara si corecta va trata in mod egal oameni din orice parte a lumii. Retragerea graduala a folosirii cartilor de identitate la frontiera, care sunt unele dintre documentele cel mai putin sigure, este o etapa importanta in a ne face mai sigure frontierele'', a explicat ministrul britanic de interne Priti Patel, potrivit site-ului guvernului britanic www.gov.uk.Regatul Unit a parasit oficial Uniunea Europeana la 31 ianuarie, dar se afla intr-o perioada de tranzitie in vigoare pana finalul anului, timp in care va continua sa aplice normele europene.Tara este decisa sa paraseasca piata interna si uniunea vamala ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2021, dar inca nu a incheiat un nou acord comercial cu blocul comunitar. In absenta unui asemenea acord, de la 1 ianuarie 2021 raporturile comerciale dintre UE si Regatul Unit vor fi guvernate de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului.