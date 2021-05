Primesti o vaca in dar daca te vaccinezi. Unde se acorda stimulentul inedit

In alte regiuni se fac lantisoare cadou

De luna viitoare, oricare satean vaccinat din districtul Mae Chaem , din provicinia Chiang Mai, poate sa fie fericitul castigator al unei vaci tinere in valoare de aproximativ 320 de dolari.Tombola, care se va desfasura pe parcursul a 24 de saptamani, a fost primita cu entuziasm de oraselul de 43.000 de locuitori. Autoritatile au anuntat-o la inceputul acestei saptamani."Numarul de vaccinati a crescut de la sute la mii in doar cateva zile. Satenii nostri iubesc vacile. Vacile pot fi vandute pe bani", spune seful de district, Boonlue Thamtharanurak. El a mai precizat ca peste 4.000 de persoane din grupurile de risc, inclusiv oameni de peste 60 de ani sau cu boli cronice, s-au inregistrat pentru a se vaccina anti-Covid.Nu este, insa, singura provincie din Thailanda care propune astfel de modalitati creative de a stimula campania de vaccinare - anterior, autoritatile thailandeze din alte regiune au dat lantisoare de aur cadou, cupoane cu reduceri la magazine sau chiar sume de bani oamenilor pentru a ii convinge sa se vaccineze.In jur de 1,64 de milioane de thailandezi s-au vaccinat pana acum cu cel putin o doza, iar alte 7 milioane sunt inregistrati pentru a se imuniza. Tara are o populatie de aproximativ 66 de milioane.