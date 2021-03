Charlie Hebdo publica o noua caricatura controversata cu Regina Elisabeta a II-a si Meghan Markle. Scandalul rasist, pe coperta revistei satirice

In caricatura, Meghan Markle apare sub genunchiul suveranei. Astfel, se face trimitere la cazul lui George Floyd, afro-americanul care a murit asfixiat de un politist , in vara anului trecut.Tragedia a dat nastere miscarii Black Lives Matter, care a organizat proteste militand impotriva brutalitatii politiei si a rasismului sistemic, noteaza Europafm.ro Pe coperta revistei satirice apar ultimele cuvinte ale lui Floyd, "Nu pot sa respir", ca raspuns la intrebarea de ce a parasit ducesa de Sussex palatul regal.In interviul acordat lui Oprah, Meghan Markle a spus ca un membru al Casei Regale s-ar fi intrebat "cat de inchisa ar urma sa fie pielea" fiului lor, Archie.