Cheltuielile de campanie ale lui Donald Trump s-au dublat in iunie

Rivalul democrat al lui Trump, Joe Biden , a cheltuit considerabil mai putin, circa 37 de milioane de dolari, iar la final de luna cele doua campanii aveau in banca aproximativ aceeasi suma, cate 110 milioane de dolari, potrivit declaratiilor depuse luni la Comisia electorala federala.Pe de alta parte, Biden a strans mai multi bani decat Trump in iunie - 63,4 milioane de dolari fata de 55,2 milioane.Campania lui Trump a cheltuit peste 41 de milioane de dolari pe reclame la televiziune, in mediul digital si altele, in contextul in care sondajele de opinie arata un avans semnificativ pentru Biden, iar alegatorii isi manifesta dezaprobarea fata de gestionarea de catre seful statului a pandemiei si a protestelor antirasiste. Clipurile publicitare ale lui Trump au vizat mai ales varsta lui Biden - 77 de ani - si politica sa fata de China Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos din 14-15 iulie, Biden are un avans de 10 puncte fata de Trump.In timp ce campania lui Donald Trump a cumparat timpi semnificativi de antena in toata tara, Joe Biden si-a lansat abia in a doua jumatate a lui iunie prima campanie publicitara majora. In acelasi timp, cheltuielile campaniei lui Biden cu publicitatea digitala au crescut in iunie la aproape 17 milioane de dolari de la 175.000 de dolari in luna precedenta.Kevin Madden, unul din principalii consilieri ai campaniei republicanului Mitt Romney din 2012, a atentionat insa ca, oricat de intense ar fi presiunile publicitare ale lui Trump, alegatorii sunt mai greu de impresionat in contextul actual."Reclamele TV au un efect minim asupra situatiei cursei prezidentiale in momentul de fata. Perceptiile alegatorilor sunt greu de schimbat cand oamenii se confrunta zi de zi cu o criza economica suprapusa peste una sanitara", a spus Madden.