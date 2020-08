Chile, prima tara din America Latina care interzice pungile de plastic in magazine

Ministrul mediului, Carolina Schmidt, a declarat ca ultima piesa din legislatia care interzice pungile de plastic va fi pusa in aplicare, a informat luni ziarul La Tercera.Dupa ce legile initiale privind pungile de plastic au intrat in vigoare in august 2018, marile lanturi de supermarketuri din tara au avut la dispozitie sase luni pentru a opri distribuirea lor.Magazinele mai mici au avut la dispozitie doi ani. Cele care inca ofera pungi de plastic pot fi amendate cu echivalentul a circa 350 de dolari.Potrivit Ministerului Mediului, aceasta lege a impiedicat utilizarea a circa cinci miliarde de pungi de plastic din 2018.