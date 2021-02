Chimistii au reusit sa creeze si sa studieze un element chimic care nu exista in mod natural pe Pamant, numit einsteiniu

Elementul este foarte radioactiv

Cercetatorii au obtinut o cantitate mica de einsteiniu-254

Descoperirea principala

Aceasta reusita ii apropie pe chimisti de descoperirea asa-numitei "insule de stabilitate", unde se crede ca se afla unele dintre elementele cele mai grele si cu cea mai mica durata de viata.Elementul einsteiniu a fost descoperit in 1952 de Departamentul Energiei din Statele Unite, dupa primul test al unei bombe cu hidrogen. Acest element nu se gaseste pe Pamant in stare naturala si poate fi obtinut doar in cantitati infinitezimale folosind reactoare nucleare specializate. De asemenea, el este foarte greu de separat de alte elemente similare, este foarte radioactiv si se descompune rapid, fiind astfel foarte greu de studiat. Cercetatori de la Laboratorul National Lawrence Berkeley (Berkeley Lab), din cadrul Universitatii California, au reusit recent sa creeze o mostra de 233 nanograme de einsteiniu pur si au desfasurat primele experimente pe acest element dupa o pauza de aproximativ 50 de ani. In urma acestor experimente, chimistii californieni au reusit sa identifice o parte dintre proprietatile chimice fundamentale ale elementului."Este greu de produs din cauza locului unde se afla plasat in tabelul periodic", a comentat Korey Carter, profesor asistent la Universitatea din Iowa si fost cercetator la Berkeley Lab, unul dintre autorii descoperirii.La fel ca alte elemente din seria actinidelor - un grup de 15 elemente metalice aflate in subsolul tabelului periodic -, einsteiniu se obtine prin bombardarea unui element tinta, in acest caz curiu, cu neutroni si protoni pentru a obtine elemente mai grele. Echipa a folosit un reactor nuclear specializat de la Laboratorul National Oak Ridge din Tennessee, unul dintre putinele locuri de pe planeta unde se poate obtine einsteiniu.Cercetatorii au profitat de faptul ca, dupa o reactie conceputa pentru a produce californiu - un element chimic cu valoare economica si care este folosit in centralele nucleare - se obtine ca produs de reactie si o cantitate foarte mica de einsteiniu. Extragerea unei mostre pure de einsteiniu din californiu reprezinta o provocare din cauza similaritatilor dintre cele doua elemente. In cele din urma, cercetatorii au reusit sa obtina o cantitate mica de einsteiniu-254, unul dintre cei mai stabili izotopi ai acestui element."Este o cantitate extrem de mica de material. Nu poate fi vazuta si singura modalitate prin care putem sti ca este acolo este prin detectia semnalului radioactiv pe care-l emite", a explicat Korey Carter.Obtinerea acestui element reprezinta insa doar jumatate din problema cu care s-au confruntat cercetatorii. Cealalta jumatate este legata de pastrarea acestui element.Einsteiniu-254 are o perioada de injumatatire de 276 de zile si apoi trece in izotopul berkeliu-250, care emite radiatii gamma extrem de nocive. Cercetatorii de la Laboratorul National Los Alamos din New Mexico au conceput un recipient special, realizat de o imprimanta 3D, pentru a pastra cantitatea de einsteiniu si a se proteja de radiatia emisa.Chiar si asa, rata de descompunere a elementului le-a creat alte probleme. "Se descompune in mod consistent, asa ca pierzi 7,2% din masa totala initiala in fiecare luna in care il studiezi. Trebuie sa tii cont si de acest lucru atunci cand pregatesti experimentele cu acest element", a mai spus Korey Carter.Principala descoperire rezultata din aceste experimente a fost masurarea distantei medii a legaturii chimice dintre doi atomi - o proprietate chimica fundamentala, care ii ajuta pe cercetatori sa preconizeze modul in care va interactiona acest element cu alte elemente. Ei au aflat ca aceasta variabila difera de tendinta generala observata in cadrul seriei actinidelor, o chestiune ce a fost avansata teoretic in trecut, insa nu a putut fi niciodata demonstrata experimental, pana acum.Prin comparatie cu restul seriei actinidelor, einsteiniu are o luminiscenta foarte diferita atunci cand este expus la lumina, fapt descris de Carter drept "un fenomen fizic fara precedent". Este nevoie de noi experimente pentru a determina cauza acestei proprietati.Noul studiu reprezinta "fundatia pentru studierea chimica a unor cantitati foarte mici", a mai precizat Korey Carter.Experimentele desfasurate au si efectul de a facilita modul de obtinere a acestui element si, pornind de la einsteiniu, si al altor elemente mai grele, inclusiv unele inca nedescoperite, asa cum este elementul ipotetic ununenniu (cu numarul atomic 119).