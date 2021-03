China a anuntat ca ofera vaccinurile pe care le produce sportivilor participanti la Jocurilor Olimpice

Aceasta afirmatie vine ca raspuns la o propunere care a fost facuta publica de Thomas Bach, presedintele CIO.Bach a declarat, joi, in cadrul sesiunii cu numarul 137 a CIO, ca statul chinez doreste sa ofere vaccinuri sportivilor care participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 si Beijing 2022.Organizatorii JO de vara ar fi fost surprinsi de un astfel de anunt, iar Toshiro Muto, directorul general al Jocurilor de la Tokyo, a reuzat sa-l comenteze.Insa in timpul unei conferinte de presa care a avut loc vineri, ministrul Marukawa a preferat sa insiste asupra mentinerii liniei de conduita a organizatorilor in materie de securitate sanitara."Cred ca aceasta decizie (n.r. - de a vaccina sportivii cu vaccinurile propuse de China) va depinde de fiecare tara care a aprobat vaccinurile din China", a comentat ea, adaugand ca niciun laborator chinez nu a depus vreo cerere de validare a vaccinului in Japonia.Nici Uniunea Europeana nu a aprobat vaccinuri din China.Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea loc intre 23 iulie si 8 august, fiind amanate un an din cauza pandemiei de coronavirus. China, tara in care a fost descoperit SARS-CoV-2 in urma cu un an , a aprobat joi primul sau vaccin impotriva Covid-19 pentru utilizare generala, ser dezvoltat de o companie afiliata gigantului farmaceutic Sinopharm finantat de stat.Nu au fost oferite informatii detaliate legat de eficienta acestuia, insa dezvoltatorul, Beijing Biological Products Institute, unitate a China National Biotec Group (CNBG), subsidiara Sinopharm, a transmis miercuri ca vaccinul are o eficienta de 79,34%, in baza datelor preliminare.