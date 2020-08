China a aprobat primul patent al unui vaccin impotriva COVID-19. "Ar putea fi produs in masa intr-o perioada scurta de timp"

Vaccinul, dezvoltat de Institutul de Stiinta Militar si de compania biofarmaceutica chineza CanSino Biologics, a inceput sa fie utilizat la sfarsitul lunii iunie de armata chineza dupa ce o echipa condusa de cercetatorul chinez Chen Wei a descoperit un anticorp monoclonal neutralizant foarte eficient.Rezultatele celei de-a doua faze de teste clinice ale vaccinului au demonstrat ca este sigur si ca induce un raspuns imun impotriva coronavirusului, potrivit unei cercetari publicate la sfarsitul lunii iulie de revista The Lancet.Potrivit patentului SIPO, vaccinul a dovedit "un raspuns bun asupra soarecilor si rozatoarelor si poate determina corpul sa produca un puternic raspuns imunitar umoral si celular in scurt timp", noteaza ziarul cantonez Southern Metropolis.Patentul asigura ca acest vaccin poate fi "produs in masa intr-o perioada scurta de timp" si ca este "rapid si usor de preparat".Securitatea si eficienta sa trebuie confirmate in faza a III-a, care se desfasoara in strainatate.Cercetarea publicata in iulie de revista The Lancet releva ca s-au efectuat teste asupra a peste 500 de persoane, in continuarea primelor teste realizate la sfarsitul lunii mai, care au fost de asemenea pozitive.Este insa nevoie de alte teste pe oameni in cea de-a III-a faza, pentru a confirma daca vaccinul candidat protejeaza eficient impotriva coronavirusului SARS-CoV-2.