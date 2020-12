China a simulat lupte de gherila urbana intr-o potentiala invazie a Taiwanului

China simuleaza lupte de gherila urbana in cazul unei invazii a Taiwanului

Filmarile publicate de televiziunea chineza CCTV evidentiaza ca luptele de gherila urbana vor fi inevitabile in cazul unei potentiale invazii de catre Armata chineza a insulei. In acest sens South China Morning Post citeaza un expert militar care precizeaza ca intr-un asemenea scenariu Taiwanul ar avea un avantaj intrucat armata sa e familiarizata cu geografia complexa a insulei, scrie publicatia DefenseRomania.ro Intr-un material publicat de CCTV, in cursul saptamanii trecute, se pot observa tancuri principale de lupta Type 96 si vehicule de lupta pentru infanterie Type 04 (ZBD-04) ale Armatei de Eliberare a Poporului care au fost angajate intr-un exercitiu in cadrul caruia au simulat operatiuni de lupta.Exercitiul a fost conceput pentru a simula lupta de gherila in orasele din Taiwan, lupta inevitabila in cazul unei posibile invazii ale insulei.Un expert taiwanez in domeniul apararii a subliniat ca simularea si antrenamentul pentru lupte de gherila au devenit obiective principale pentru chinezi in ultimul timp.Totodata, un alt expert militar din Hong Kong , Song Zhongping, in cadrul unui interviu, transmite ca regimul de la Beijing este constient ca o invazie a Taiwanului va ridica numeroase provocari. Pe de alta parte, comentand subiectul, jurnalistul militar Chi Le-yi precizeaza ca tancurile principale de lupta Type 96, care cantaresc 45 de tone, dar si vehiculele de lupta pentru infanterie Type 04, se pliaza pe relieful geografic complex al Taiwanului, format din numeroase rauri, munti si podisuri.Taiwanul si China s-au despartit in 1949, cand fortele nationaliste conduse de Chiang Kai-Shek au fost nevoite sa se retraga pe insula Taiwan, in urma infrangerii in fata fortelor comuniste conduse de Mao. Astfel, aproape de sfarsitul razboiului civil chinez din 1949, Partidul Comunist Chinez a infiintat Republica Populara Chineza, rasturnand guvernul nationalist pe continentul chinez.De atunci, atat Taiwanul cat si China sustin ca sunt reprezentantii adevaratului stat chinez.