China ameninta cu o "riposta" in cazul expulzarii din SUA a unor jurnalisti chinezi carora le expira viza, pe fondul unei escaladari pe terenul presei

In numele luptei impotriva intimidarilor unor jurnalisti straini pe teritoriul chinez, Washingtonul a angajat o batalie in toate directiile impotriva organelor de presa ale gigantului asiatic.Intre aceste masuri, Statele Unite atribuie, incepand de la 8 mai, doar vize pe o perioada de 90 de zile jurnalistilor chinezi, ceea ce inseamna ca vizele unora dintre jurnalisti urmeaza sa expire.Detinatorii vizelor pot obtine o prelungire a perioadei de sedere, insa aceasta prelungire nu se acorda in mod automat."Pana acum, niciun jurnalist (vizat) nu a obtinut un raspuns clar de la autoritatile americane" la cererea de prelungire a vizei, a deplans marti, intr-o conferinta de presa, un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin."Daca Statele Unite se incapataneaza sa urmeze aceasta cale si sa comita si mai multe greseli, China va fi inevitabil constransa la o riposta necesara si legitima", a avertizat el.Aproximativ zece organe de presa chineze - inclusiv televiziunea publica CCTV sau agentia oficiala de presa China Noua - au fost clasate, in ultimele luni, de catre Statele Unite, drept "misiuni diplomatice straine".Primele masuri americane au marcat inceputul unei escaladari intre cele doua puteri pe tema presei.La sfarsitul lui februarie, trei jurnalisti de la Wall Street Journal (WSJ) au fost expulzati din China, ca represalii in urma publicarii unui editorial in ziarul american, un material considerat rasist.Ulterior, Washingtonul a redus in mod considerabil numarul chinezilor autorizati sa lucreze pentru presa de stat chineza in Statele Unite. Cateva zeci de chinezi au fost nevoiti sa-si faca bagajul.Autoritatile chineze au ripostat expluzand alti corespondenti americani, care lucrau pentru WSJ si alte doua cotidiene, The New York Times (NYT) si The Washington Post (WP).Intrbat daca jurnalisti americani din teritoriul semiautonom Hong Kong (sud) ar putea fi expulzati, Wang Wenbin a raspuns evaziv.Fosta colonie britanica "face parte din China", iar eventuale masuri de retorisiune tin de "datoria si responsabilitatea diplomatice" ale Guvernului central, a subliniat el.Hong Kongul este, de decenii, un adapost al presei, care poate conta pe libertatea presei locale. Insa impunerea la 30 iunie, in acest teritoriu, a unei legi a securitatii nationale de catre Beijing ar putea sa conduca la o crestere a refuzului vizelor unor straini considerati indezirabili.