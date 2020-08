China: Aproape 5.800 de arestari in legatura cu pandemia de COVID-19. Vanzari de echipamente medicale defectuoase si fraude

Unii dintre suspecti sunt acuzati ca au organizat colecte frauduloase de fonduri sau vanzari de echipamente medicale defectuoase, ca au facut declaratii false despre starea lor de sanatate sau ca si-au tinut secrete deplasarile.Insa alte cazuri sunt mai grave.De exemplu, un individ este suspectat ca a lovit mortal un client al unui supermarket care i-a cerut sa poarte masca, un altul, ca a lovit deliberat cu masina personal medical, iar un al treilea, ca a ucis cu cutitul un agent de paza in timpul unui control al temperaturii."Din ianuarie si pana in iulie, 5.797 de persoane au fost arestate, iar 6.755 au fost inculpate", a transmis joi Parchetul Popular Suprem pe pagina sa de internet.Comunicatul nu precizeaza cate persoane sunt in continuare in detentie si nici daca unele au fost deja condamnate.Noul coronavirus a fost detectat pentru prima data in China la sfarsitul lunii decembrie in Wuhan, mare oras din centrul tarii. De atunci, autoritatile au lansat o campanie de amploare pentru a tine sub control raspandirea COVID-19.Ea s-a materializat in diverse moduri: izolarea stricta a unor cartiere sau orase, controlul temperaturii, carantina de 14 zile la intrarea in tara sau chiar urmarirea locuitorilor prin geolocalizare sau prin istoricul calatoriilor pentru a-i identifica rapid pe bolnavi.Purtarea mastii a fost impusa in supermarketuri, in cinematografe si in alte locuri inchise, insa majoritatea chinezilor aleg sa poarte masca si in exterior de teama unei potentiale contaminari.China a reusit in mare parte sa tina sub control boala pe teritoriul sau. Beijinul nu a mai raportat in ultimele zile niciun nou caz de origine locala.