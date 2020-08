China avertizeaza ca presedinele Senatului ceh va plati ''un pret ridicat'' pentru vizita sa oficiala in Taiwan

Seful diplomatiei chineze a declarat ca vizita in curs a lui Vystrcil in Taiwan pentru promovarea legaturilor comerciale intre Republica Ceha si Taiwan reprezinta o "provocare"."Guvernul si poporul chinez nu vor uita niciodata si nu vor sta linistiti si privi, si trebuie ca el (Vystrcil) sa plateasca un pret ridicat pentru comportamentul lui obtuz si speculatii politice", a declarat Wang, potrivit unei declaratii publicate pe site-ul Ministerului de Externe chinez. China considera Taiwanul o provincie separatista si interzice altor tari sa aiba legaturi oficiale cu acesta, noteaza dpa. Politica Chinei fata de Taiwan este cunoscuta sub numele de "principiul unei singure Chine"."Sa contesti 'principiul unei singure Chine' in problema Taiwanului inseamna sa devii dusmanul celor 1,4 miliarde de cetateni chinezi si reprezinta un act de incalcare internationala a increderii", a adaugat Wang.Vystricil este oficialul ceh cu rangul cel mai inalt care a vizitat pana acum Taiwanul. El a sosit duminica in Taipei cu primarul orasului Praga, Zdenek Hrib, si cu o delegatie de oameni de afaceri cehi pentru o vizita de sase zile.Presedintele Senatului ceh a afirmat intr-un comunicat ca declaratiile lui Wang reprezinta un amestec in afacerile interne ale Republicii Cehe."Suntem o tara libera care incearca sa aiba relatii bune cu toate statele si cred ca asa vor sta lucrurile in viitor indiferent de declaratia ministrului chinez. Si doresc sa repet ca aceasta vizita nu este menita in niciun caz a fi o confruntare politica", a mai spus el.