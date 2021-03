Bombardarea ambasadei Chinei din Belgrad de catre SUA, Beijingul spune ca nu va permite "repetarea istoriei"

Avioanele americane au bombardat Ambasada Chinei la Belgrad dintr-o eroare

Wei Fenghe, cel care conduce ministerul Apararii din China , in urma cu doua zile, a fost prezent la Belgrad pentru a comemora bombardamentele impotriva Iugoslaviei, scrie publicatia Global Times , citata de DefenseRomania.ro Inaltul diplomat al regimului comunist de la Beijing s-a intalnit in vizita sa si cu presedintele sarb Aleksandar Vucic.Fenghe le-a adus un omagiu si celor care au pierit in bombardamentele asupra Ambasadei Chinei de la Belgrad in 1999, un episod care a starnit la vremea respectiva un scandal imens, asta dupa ce avioanele americane, dintr-o eroare, au bombardat Ambasada Chinei la Belgrad.Oficialul chinez, citat de Global Times, a dat asigurari ca Armata Chinei nu va mai permite niciodata ca asemenea evenimente sa se repete si a mai adaugat ca tara sa e capabila si hotarata sa isi apere suveranitatea, securitate si interesele oriunde in lume.Wei Fenghe se afla intr-un turneu in Europa, unde va vizita Ungaria, Serbia , Grecia si Macedonia de Nord , pana la 31 martie. Analistii vad turneul ca pe un raspuns al Beijingului la vizite ale oficialilor NATO in Marea Chinei de Sud.In ceea ce priveste bombardarea Ambasadei Chinei de la Belgrad, aceasta a avut loc pe 7 mai 1999 in timpul operatiunii Allied Forces (n.a. - operatiunea NATO de a bombarda Iugoslavia dupa ce Serbia a fost proclamata stat agresor in urma catastrofei umanitare din Kosovo ).Au fost ucisi trei jurnalisti chinezi iar incidentul a provocat o reactie foarte dura a Chinei, Beijingul acuzand un "atac barbar". Washingtonul a spus ca totul s-a petrecut dintr-o eroare, intentia SUA fiind sa bombardeze o facilitate militara de pe aceeasi strada, dar coordonatele au fost gresite. Ulterior, presedintele american Bill Clinton si-a cerut scuze public in numele SUA pentru bombardarea Ambasadei Chinei la Belgrad. Clinton a reiterat faptul ca nefericitul incident a fost un accident."Serbia isi mareste dependenta militara de China si mai ales Federatia Rusa. In privinta echipamentelor militare Serbia se bazeaza in continuare in cea mai mare masura pe Rusia , de unde a achizitionat in ultimii ani avioane MiG-29 si alte arme, printre care elicoptere de lupta MI-35 si sisteme antiaeriene Pantir.Totodata, Serbia este si prima tara din Europa care opereaza drone de atac CH-92A chinezesti. Belgradul a primit UAV-urile anul trecut. In anul 2018, adjunctul ministrului sarb al apararii, Nenad Miloradovic, a declarat pentru prima data ca Serbia va achizitiona din China arme sofisticate si tehnologie militara de ultima generatie, pe care aproape nicio tara din regiune nu le are", arata sursa citata.