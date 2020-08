China: Cel putin 17 morti in urma prabusirii unui imobil in care se afla un restaurant

Drama s-a produs in jurul orei 09.40 locale (01.40 GMT) la Xiangfen, in provincia Shanxi, potrivit agentiei Xinhua, care citeaza autoritatile.Pana la venirea serii 45 de persoane fusesera scoase de sub daramaturi, dintre care 17 morti, sapte grav raniti si 21 raniti mai usor, potrivit aceleiasi surse.In imaginile difuzate de televiziunea publica CCTV pot fi vazuti pompieri, militari si chiar simpli locuitori degajand blocuri de beton cu mainile goale sau cu bare de fier.Cladirea avea doua niveluri, parter si etaj. In imaginile difuzate de media chineze imobilul pare total distrus, cu sectiuni intregi de zid prabusite in fosta sala de restaurant.