China: Drapelul american, coborat de pe consulatul SUA din Chendgu

Guvernul chinez a ordonat vineri inchiderea acestei reprezentante diplomatice, ca represalii la o masura similara luata impotriva consulatului chinez din Houston de catre administratia Trump, pe fondul unor acuzatii de spionaj reciproce ca in timpul Razboiului Rece."In aceasta dimineata, la ora 6.18 (22.18 GMT duminica), consulatul Statelor Unite din Chengdu a coborat drapelul american", a anuntat canalul public CCTV, aratand imaginea steagului coborat incet de pe stalp in interiorul complexului diplomatic.Spre deosebire de zilele anterioare, jurnalistii straini nu au fost autorizati de fortele de ordine sa se apropie de cladire.Beijingul nu a specificat vineri cand ar trebui misiunea americana sa-si inchida portile. Statele Unite le-au acordat chinezilor trei zile pentru a-si evacua consulatul din Houston.Incepand de vineri, jurnalistii au putut vedea angajati ai consulatului din Chengdu scotand saci de gunoi si un autobuz parasind locul spre o destinatie necunoscuta.La Houston, agentii americani au intrat in final vineri in cladire dupa ce au deschis usa cu ajutorul unor unelte.Beijingul a protestat impotriva acestei intruziuni.Aceasta cladire este "proprietatea nationala a Chinei", a subliniat sambata Ministerul de Externe chinez intr-un comunicat, referindu-se la dreptul international.Beijingul a avertizat cu "un raspuns adecvat si necesar la aceasta problema".Pe fondul cresterii tensiunii diplomatice in jurul coronavirusului si Hong Kongului, Washingtonul si-a justificat decizia afirmand ca consulatul chinez din Houston era "o placa turnanta pentru spionaj si furt de proprietate intelectuala"."Unii angajati ai consulatului american din Chengdu desfasurau activitati care nu sunt de competenta lor, au intervenit in afacerile interne ale Chinei si au pus in pericol securitatea si interesele chineze", a acuzat la randul sau diplomatia chineza.