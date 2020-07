China efectueaza exercitii militare aeriene de mare intensitate la Marea Chinei de Sud. Este un semnal adresat Statelor Unite

Guvernul chinez revendica - in numele unor ratiuni istorice - aproape toate insulitele si recifurile din aceasta regiune maritima, revendicate de asemenea de tari riverane - Malaysia, Vietnam, Filipine si Brunei. Fiecare dintre ele detine controlul asupra mai multor insule.Statele Unite se opun pretentiilor teritoriale ale Chinei si efectueaza cu regularitate operatiuni cu nave de razboi , in numele "libertatii navigatiei" la Marea Chinei de Sud.In acest context, aviatia navala chineza a efectuat "recent" exercitii "de mare intensitate" cu bombardiere de tip H-6G, H-6J si alte avioane la Marea Chinei de Sud, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului chinez al Apararii Ren Guoqiang."Ele au efectuat decolari si aterizari diurne si nocturne, raiduri de mare distanta si atacuri vizand tinte maritime. Obiectivele asteptate au fost atinse", a subliniat el intr-o conferinta de presa lunara, online.Locul exact in care au avut loc manevrele nu a fost precizat.Marea Chinei de Sud este de sase ori mai mare decat Franta metropolitana, iar anumite zone, mai ales cele din apropierea continentului chinez, nu sunt contestate.Ren Guoqiang a prezentat aceste exercitii drept un mijloc de "imbunatatire a nivelului tehnic si tactic al pilotilor si a capacitatii de lupta a trupelor".Este vorba despre un semnal adresat in mod clar Statelor Unite.Cele doua tari se afla la cutite in acest subiect, mai ales dupa ce Washingtonul a trimis la inceputul lui iulie, in mod neobisnuit, doua portavioane la Marea Chinei de Sud.Alta sursa de tensiuni - oficial neutra pana acum - este faptul ca secretarul de Stat american Mike Pompeo a luat in mod evident, la jumatatea lui iulie, apararea riveranilor care se opun Beijingului, denuntand pretentiile chineze drept "ilegale"."Lumea nu va prmite Chinei sa trateze Marea Chinei de Sud ca pe imperiul sau maritim", a amenintat Pompeo.Statele Unite "se considera un arbitru" in regiune, insa nu fac decat "sa saboteze pacea", i-a replicat Ren Guoqiang.Secretarul american al Apararii Mark Esper a anuntat, cu toate acestea, saptamana trecuta, ca intentioneaza sa efectueze o vizita in China pana la sfarsitul anului, in speranta dezamorsarii tensiunilor.