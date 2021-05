Raspuns dur al Beijingului dupa ce statele G7 au condamnat incalcarile drepturilor omului: "Un amestec grosolan in afacerile interne"

"Ministrii G7 au proferat acuzatii nefondate impotriva Chinei si s-au amestecat grosolan in afacerile interne" chineze, a denuntat in fata presei un purtator de cuvant al diplomatiei chineze, Wang Wenbin.Ministrii de Externe ai Celor Sapte - Canada , Franta, Germania, Italia, Japonia , Marea Britanie si Statele Unite - indeamna Beijingul, intr-un comunciat comun, in urma unei reuniuni, miercuri, "sa respecte drepturile omului si libertatile fundamentale" G7 se declara "ingrijorat" de incalcari ale drepturilor omului mai ales in Xinjiang, in nord-vestul Chinei, unde minoritatea musulmana "uigura si membri ai altor grupuri etnice si religioase minoritare sunt luati drept tinta".In privinta Hong Kongului, unde Beijingul a impus anul trecut o lege a securitatii nationale, ministrii G7 reproseaza regimului comunist al lui Xi Jinping faptul ca "erodeaza in mod fundamental elemente democratice ale sistemului electoral" din fosta colonie britanica.Wang Wenbin indeamna, in replica, statele membe G7 "sa se ocupe de problemele lor".