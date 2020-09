China impune restrictii impotriva diplomatilor americani, ''in numele reciprocitatii''

Beijingul nu a precizat natura acestor constrangeri, insa recent Washingtonul a impus impotriva corpului diplomatic chinez restrictii precum obligativitatea de a cere o autorizatie pentru a se putea deplasa la universitati sau a se intalni cu parlamentari locali.Evenimentele culturale cu mai mult de 50 de persoane, organizate de misiunile diplomatice chineze in afara cladirilor lor oficiale din SUA, trebuie de acum de asemenea sa primeasca unda verde din partea autoritatilor americane.Administratia Trump a anuntat ca a luat aceste masuri pentru ca diplomatii sai sunt victime in China ale unor restrictii de acces la persoane utile pentru intelegerea mizelor locale."Aceste actiuni americane au incalcat grav legislatia internationala si normele fundamentale ale relatiilor internationale", a denuntat vineri seara, intr-un comunicat, Zhao Lijian, un purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe chinez."China a publicat recent o nota diplomatica ce impune, in numele reciprocitatii, restrictii pentru activitatile ambasadelor si consulatelor americane in China, inclusiv pentru consulatul american din Hong Kong si personalul sau", a subliniat acesta.Aceasta decizie intervine pe fondul unei puternice deteriorari a relatiilor dintre China si SUA, rivale in domeniile economic si tehnologic, si care sunt in opozitie in mai multe chestiuni, precum Hong Kong, drepturile omului, tehnologiile si mai ales criza coronavirusului."Indemnam inca o data SUA sa-si corecteze imediat eroarea si sa suprime restrictiile irationale impuse impotriva activitatilor ambasadei Chinei si personalului sau in SUA. China va raspunde cu reciprocitate la actiunile SUA", a avertizat Zhao Lijian.Aceasta confruntare intre primele doua puteri mondiale a luat in iulie alura unui nou Razboi Rece, cu inchiderea fortata a consulatului Chinei la Houston, pe fondul unor acuzatii de spionaj.China a ripostat ordonand, la cateva zile distanta, consulatului SUA din Chengdu (sud-vest) sa-si inchida la randul sau portile.