Partidul Comunist din China a ironizat colapsul din India si incinerarile cadavrelor in crematorii improvizate

India a depasit pragul de 20 de milioane de cazuri de Covid-19

Postarea pe Weibo a a fost facuta de un cont care apartinea Comisiei Centrale pentru Afaceri Politice si Juridice a Partidului Comunist Chinez si continea o poza care arata lansarea unei rachete in China, alaturi de o fotografie in care erau incinerate cadavrele victimelor Covid din India.De asemenea, imaginea era insotita de textul "Aprinderea unui foc in China vs. aprinderea unui foc in India".Fotografia a fost ulterior stearsa, dar a starnit numeroase critici si controverse.India a depasit marti pragul de 20 de milioane de cazuri de Covid-19, iar guvernul sustine ca rata infectarilor este in scadere, relateaza BBC.Autoritatile indiene spun ca infectiile au scazut constant incepand cu 30 aprilie, cand au fost inregistrate peste 400.000 de cazuri. Insa expertii sunt de parere ca numarul deceselor si cel al cazurilor sunt subraportate.Marti, au fost anuntate 355.832 de contaminari pentru ultimele 24 de ore.In capitala Delhi, criza de oxigen nu da semne de atenuare si oamenii se zbat pentru a primi tratament. Orasul a raportat ca 448 de oameni au murit luni.Guvernul din Delhi a spus ca doreste ca armata sa conduca unitatile de ingrijire Covid si unitatile de terapie intensiva.Arvind Kejriwal, prim-ministrul Delhi, a declarat in repetate randuri ca orasul nu primeste suficient oxigen din partea guvernului federal, care aloca cote de oxigen statelor. De cealalta parte, oficialii federali neaga existenta unui deficit si spun ca problemele au aparut din cauza transportului.India produce mii de tone de oxigen zilnic, dar unii experti spun ca aceasta criza de aprovizionare este cauzata de o lipsa de investitii in retelele de distributie.Spitalele din Delhi au recurs la trimiterea de mesaje SOS pe retelele de socializare pentru a-si asigura stocul.Oficialii au fost indemnati si sa gaseasca mai multe locuri pentru incinerari, avand in vedere ca morgile si crematoriile sunt suprasolicitate.Campania lenta de vaccinare anti-Covid a agravat criza. In ciuda faptului ca India este cel mai mare producator de vaccinuri din lume, aici exista un deficit de provizii. Incepand cu luna ianuarie, doar 10% din populatia de aproximativ 1,3 miliarde de locuitori a primit o doza de vaccin si doar circa 2%, doua doze.Directorul executiv al Serum Institute din India, cel mai mare fabricant de vaccin din lume, a avertizat ca deficitul va dura mai multe luni. Adar Poonawalla a declarat pentru Financial Times ca institutul a fost defaimat pe nedrept pentru lipsa de rezerve.Oficialii sanitari au spus ca Delhi se numara printre statele unde contaminarea cu SARS-CoV-2 da semne ca incetinire. Datele raportate de guvern arata ca numarul cazurilor scade si in cel mai afectat stat, Maharashtra, precum si in statele din nord Punjab si Uttar Pradesh.Autoritatile sanitare sunt de parere ca aceasta scadere trebuie sustinuta de masuri de izolare la nivel de districte si de stat.Expertii sustin ca lipsa testarilor si faptul ca multi pacienti mor acasa fara sa fie vazuti de medici inseamna ca ratele infectiilor si deceselor sunt de fapt mult mai mari decat cele raportate.La nivel global, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate 153,2 milioane de cazuri de Covid-19 si mai mult de 3,2 milioane de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.