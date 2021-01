Internautii si unele mass-media din China ironizeaza haosul din Washington: "A fost un spectacol pe cinste"

.@SpeakerPelosi once referred to the Hong Kong riots as "a beautiful sight to behold" - it remains yet to be seen whether she will say the same about the recent developments in Capitol Hill. pic.twitter.com/91iXDzYpcO - Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2021

Fosta colonie britanica a fost zguduita in 2019 de o ampla miscare de contestare impotriva tutelei, considerate in crestere, din partea Beijingului. Majoritar pasnica la inceput, miscarea de contestare a dus la violente, mai ales atunci cand manifestanti au patruns in interiorul "Legco", parlamentul local.Pe Twitter , blocat de altfel in China, tabloidul nationalist Global Times publica unele langa altele fotografii cu intruziunea de la Capitoliu a sustinatorilor lui Donald Trump si altele cu manifestanti hongkongonezi in Legco.Cotidianul de limba engleza noteaza ca manifestantii din Hong Kong au fost calificati la acea data drept "eroi" de catre Nancy Pelosi, presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA. "Ramane de vazut daca ea va spune acelasi lucru in legatura cu situatia din Capitoliu", comenteaza ironic cotidianul.In mai multe editoriale, Global Times ataca insistent democratia "in stil occidental" si apara "modelul" autoritar chinez, ca fiind mai eficace.Pe platforma Weibo, Tineretul comunist a calificat evenimentele din capitala americana drept "un spectacol pe cinste".Subiectul este intens comentat si totaliza peste 230 de milioane de vizualizari. "Ceea ce s-a intamplat la Hong Kong se repeta in Capitoliul american", comenteaza un internaut.Sustinand manifestantiile pro-democratie din Hong Kong si condamnandu-le pe cele de la Washington, "liderii tarilor occidentale au dat dovada de duble standarde", sustine un altul.Miscarea de contestare din Hong Kong a fost inabusita la inceputul lui 2020 prin restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19, apoi prin intrarea in vigoare a unei noi legi asupra "securitatii nationale", acuzata ca submineaza libertatile teritoriului.Citeste si: Secretarul general al ONU, despre asaltul asupra Capitoliului: Este fundamental ca liderii sa le transmita sustinatorilor sa evite violentele